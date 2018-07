Perugia batte Nocera Umbra per gli ultracenetenari: nonna Maria ha compiuto 110 anni

PERUGIA - Per longevità Perugia batte Nocera Umbra. Perché dopo la festa nella Città delle Acque per i 102 anni di Flora Anastasi, e i 103 di Michela Marinangeli, il record spetta ufficialmente da sabato, a Perugia. Ha infatti spento proprio ieri i 110 candeline la nonnina più anziana di tutta la L’UmbrIa. Nonna Maria Fiorucci è nata infatti a Perugia il 7 luglio 1908, nella fiorente età giolittiana quando la lira faceva aggio sull’oro. Testimone oculare degli orrori e delle persecuzioni della Seconda Guerra Mondiale riesce a salvarsi anche se durante quegli anni perde alcuni familiari ed amici deportati dai nazisti. Una vita passata tra il lavoro e gli affetti di famiglia, mai troppe sigarette od altro vizio, pasti leggeri accompagnati da un solo bicchiere di vino al giorno l’hanno portata a trascorrere i decenni senza mai una seria e compromettente patologia. Nel 1979 lascia la sua Umbria per trasferirsi a Roma, sua città di adozione. Ha brindato al nuovo Millennio con la piacevole presenza di amiche e parenti. E’ stata una delle poche donne, oggi ancora in vita, a votare al Referendum per la Monarchia in quanto molto legata alla figura del Re. Si è rivolta all’Associazione Italiana Risparmiatori, tramite un nipote per una pratica di ricalcolo pensionistico. E’ una grande tifosa della Nazionale italiana di calcio ma soprattutto della Juventus. Una bella storia di vita che racconta come il Cuore Verde d’Italia sia un terra dove la longevità è una certezza. Ed ora il record di lunga vita è tornato a Perugia con i 110 anni di nonna Maria Fiorucci.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:21



