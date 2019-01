Perugia, avvocati al voto: vince Montalto, in consiglio altri 12 della sua lista. Quarto Falcinelli. Brazzi e Ciaccio fanno il pieno

Ultimo aggiornamento: 23:04

PERUGIA - Stefano Tentori Montalto vince la corsa elettorale per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati: 694 le preferenze ottenute dal «capitano» (come si è definito in sede di presentazione) della lista "Avvocatura unita" che ottiene la larga fiducia degli avvocati portando nel nuovo consiglio altri dodici candidati su 14 complessivi. Al quarto posto si posiziona Francesco Falcinelli, che ha guidato la lista "Rinnovamento per l'unità dell'avvocatura" e che porta oltre a lui in consiglio altri cinque candidati.Questo il nuovo consiglio dell'ordine degli avvocati perugini che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe eleggere a presidente Stefano Tentori Montalto. Oltre a lui ci sono Massimo Brazzi (691 voti), Lino Ciaccio (517), Francesco Falcinelli (513), Emilio Bagianti (506), Francesca Brutti (477), Paola Margiacchi (476), Vincenzo Maccarone (464), Laura Modena (448), Gabriele Minelli (438), Bruna Ronconi (432), Pier Paolo Davalli (403), Ilario Taddei (374), Francesco Crisi (373), Cristina Zinci (360), Maria Cristina Volpi (354), Carlo Bizzarri (353), Ermes Farinazzo (341), Alessandra Ottaviani (327), Nicola Marcinnò (319) e Fabrizio Mastrangeli (307).Il nuovo consiglio resterà in carica per i prossimi quattro anni. Si è registrata un'alta affluenza, con oltre il 70 per cento degli iscritti che ha espresso le proprie preferenze nel corso della due giorni elettorale.Servizio integrale sul Messaggero in edicola sabato 26 gennaio