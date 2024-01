Perugia, auto condotta a folle velocità sfonda la vetrina del Kandinsky Pub

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura venerdì mattina poco dopo le otto in via Enrico dal Pozzo per un'auto che ha sfondato, danneggiandola pesantemente, la vetrina dello storico locale Kandinsky Pub. Sembra che il conducente , che andava a velocità molto elevata, sia finito contro il locale per evitare di invetsire un pedone. Sul posto per gli accertamenti del caso due volanti della polizia.