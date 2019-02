© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L'auto sulla quale stavano viaggiando ha perso improvvisamente il controllo all'alba di domenica lungo via del Commercio, nella zona di Ponte San Giovanni: il bilancio è pesante, con due ragazzi ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia e un terzo uscito dall'incidente quasi illeso.L'intervento di massima urgenza di 118, polizia municipale e vigili del fuoco è scattato intorno alle sei del mattino: l'auto si è ribaltata con dentro i tre giovani, di età compresa tra 21 e 27 anni, tutti residenti a Gualdo Cattaneo. I ragazzi sono stati estratti dall'auto e affidati alle cure del personale del pronto soccorso: uno è in prognosi riservata e da quanto si apprende le sue condizioni sono definite particolarmente gravi, un altro è invece arrivato al pronto soccorso in codice rosso mentre il terzo non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi.Come da prassi, gli agenti della polizia municipale intervenuti hanno richiesto l'avvio di accertamenti per stabilire le condizioni psico fisiche dei giovani al momento dell'incidente.