Perugia, auto a fuoco in centro

PERUGIA - Notte di fuoco in centro, auto in fiamme in piazza Ansidei con i vigili dle fuoco intervenuti intorno alle 3.30. La zona è quella interessata nelle scorse settimane e nei giorno scorsi dalle scorrerie di balordi e spacciatori, situazione più volte denunciata dai residenti e finita anche all'attenzione delle forze dell’ordine che hanno effettuato diversi controlli che hanno portato anche ad arresti. E molto probabile che l'incendio sia di natura dolosa e legato alla vendetta di qualche balordo proprio contro la reazione di residenti e forze dell'ordine.



