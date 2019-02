PERUGIA - Atterraggio di fortuna per un velivolo militare all'aeroporto di Sant'Egidio. Il mezzo, per un guasto meccanico, ha dovuto richiedere alla torre di controllo dello scalo perugino l'autorizzazione per atterrare. Al suo interno cinque militari e soprattutto un carico di sostanze pericolose.



Decine di vigili del fuoco si sono recate sulla pista per supportare nel modo migliore i militari nell'atterraggio. L'operazione si è conclusa in modo positivo.