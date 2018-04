Perugia, assalto in pasticceria: ladri in fuga con 400 euro

PERUGIA - In fuga con 400 euro del fondo cassa e dopo essersene lasciate dietro diverse altre centinaia come danni arrecati: questo, il bilancio del furto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in zona Cortonese. Secondo quanto si apprende, uno o più banditi avrebbero spaccato la vetrina dell'attività commerciale per poi fare irruzione all'interno e portar via quanto era stato lasciato in cassa per avere liquidità per il giorno dopo: come detto, all'incirca 400 euro.



Pochi secondi per rompere la vetrina e poi scappare. Sul posto immediato l'intervento della squadra volante e della squadra mobile. La speranza è che da qualche telecamera si possano estrapolare elementi utili per incastrare gli autori del furto.

