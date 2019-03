PERUGIA - La firma dei writer, gli artisti di strada che fanno i graffiti per intenderci, arriva fino alle carrozze del minimetrò: è accaduto nella notte tra domenica e lunedì, con due navette ferme in attesa della rimessa in moto del lunedì mattina ferme all'altezza della stazione "Fontivegge" imbrattate.



«Ore 00:15 circa, imbrattate due navette minimetrò. Nella stazione di Fontivegge, l'impianto di video sorveglianza ha ripeso due individui entrare, scavalcando l’alta recinzione» racconta Lorenzo Brunetti, guardia giurata e residente a Fontivegge, a commento delle foto postate sui social network.



Secondo quanto si apprende, ci sarebbe almeno una firma: "Sune", lasciata vicino a uno dei graffiti sulle carrozze. © RIPRODUZIONE RISERVATA