Perugia, assalto con l'esplosivo a un supermercato

PERUGIA - Con una carica d'esplosivo hanno preso d'assalto un supermercato portando via almeno 4mila euro: è successo alle prime ore di domenica mattina nella zona di Ferro di Cavallo. Un botto improvviso, nel cuore della notte, ha svegliato i residenti della zona e azionato l'allarme: sul posto immediato l'intervento della polizia.



Secondo quanto ricostruito da squadra volante, polizia scientifica e squadra mobile i banditi sarebbero entrati in azione non con l'acetilene ma direttamente con una carica esplosiva. Il risultato, purtroppo, i banditi lo hanno raggiunto: una volta fatto saltare l'esterno della cassa continua, si sono impossessati di circa quattromila euro.



Un'azione rapidissima (la polizia è arrivata sul posto nel giro di pochi istanti) che lascia pensare all'azione di una banda di specialisti.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59



