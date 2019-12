Perugia, assalto al bar: i cittadini danno l'allarme. Due arresti

PERUGIA - Nel corso della notte è arrivata alla Sala Operativa della Questura di Perugia una segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti di alcuni uomini arrivati a bordo di un furgone in prossimità di un e bar di Pianello . Sul posto sono intervenute due pattuglie della Squadra Volante che sono riuscite a bloccare nei due cittadini albanesi, di 22 e 23 anni, che stavano fuggendo dopo aver cercato di rubare nel bar.

I due sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato. Il ventitrenne era stato già espulso dall'Italia

All’interno del bar sono stati recuperati alcuni arnesi atti allo scasso, che i due soggetti portavano al seguito. Ttovato anche il terzo della banda un ventiduenne albanese di 22 anni che è stato per la violazione del divieto di ritorno nel a Perugia. © RIPRODUZIONE RISERVATA