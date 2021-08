Mercoledì 25 Agosto 2021, 11:45

PERUGIA Cinquemila cuori per il Curi. Anzi 5045 per l’esattezza. Questa la capienza massima stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza dopo il lungo summit di ieri mattina al Curi cui, oltre a rappresentanti del club di Santopadre, hanno partecipato gli assessori Pastorelli e Merli per il Perugia e poi funzionari della questura, asl, vigili del fuoco, prefettura. Da valutare quanti di questi 5045 biglietti saranno messi a disposizione per il settore ospiti per la gara di sabato (20.30) contro l’ Ascoli.

Di certo i tifosi biancorossi troveranno una nuova illuminazione e una rinnovata copertura della tribuna ovest (prima possibile partiranno i lavori per la curva nord) oltre a un nuovo sistema di video sorveglianza.

I 5045 biglietti saranno messi in vendita a partire da stamattina online. Le ricevitorie non saranno abilitate alla vendita dei biglietti. Da venerdì 27 agosto aprirà la biglietteria con questi orari: 10-13 e 16-19, sabato 28 agosto ore 10-13 e dalle 16 fino alle 20.30

INFORMAZIONI UTILI

Per i disabili il biglietto si può emettere solo presso biglietteria dello stadio, no online. Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto, documento di identità e Green Pass (anche 1 sola dose) O tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la gara o certificato guarigione dal Covid-19. Può essere sfruttato il voucher abbonati stagione 2019-2020:

Per i bambini 0-6 anni biglietto gratuito ma il bambino deve occupare lo stesso posto dell’adulto che lo accompagna. Bambini fino a 12 anni: non è obbligatorio tampone o green pass ma occorre autocertificazione del genitore, obbligatorio biglietto con tariffa ridotta.

In occasione della gara saranno tenuti aperti gli ingressi in Tribuna Ovest, Curva Nord, Tribuna Est (Gradinata) e settore ospiti. Si invitano i tifosi a rispettare le norme sul distanziamento al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

Agli ingressi sarà controllata la temperatura. Sarà verificato che gli spettatori indossino la mascherina per tutta la permanenza allo stadio e dovranno rispettare fila e posto indicati sul biglietto. Distanziamento anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. Per tutta la durata dell’evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto. È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.

LE TRATTATIVE

Continua il pressing dello stato maggiore del Grifo, per portare alla corte di Alvini almeno un giocatore per ruolo. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Perugia sarebbe vicino a concludere per Gianmaria Zanandrea, difensore in forza al Mantova, cresciuto nelle giovanili del Vicenza per poi vestire le maglie di Genoa e Juventus.

Sempre calda la pista che porta a Ghion. Per il centrocampista del Sassuolo l’affare dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni, lo stesso dicasi per De Luca, attaccante acquistato dalla Sampdoria e nella scorsa stagione in forza al Chievo.

Da definire ancora la questione relativa alla uscite. Su Federico Melchiorri, ormai fuori dal progetto ci sarebbero tanto il Modena quanto la Triestina. Mauro Milanese, amministratore unico del club giuliano, non ha mai nascosto la sua predicazione per il cigno di Treia. In uscita anche Di Noia e Vano, se ne saprà di più nei prossimi giorni.

NOTIZIARIO

Ieri nuova sessione di allenamento. Contro l’ Ascoli sarà di nuovo a disposizione Vanbaleghem. Al posto di Kouan, squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata contro il Pordenone, potrebbe esserci Gyabuaa.