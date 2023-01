Perugia, arriva il cielo sereno, la neve resta solo sui tetti e ai bordi delle strade

PERUGIA - Resta il freddo, ma niente nuvole. Un cielo particolarmente limpido, che ha reso ancora più brillante le neve ancora sui tetti è lo scenario che presenta dalla mattina di martedì la città di Perugia dopo l'intensa nevicata del giorno precedente che non si registrava da anni. Il freddo è ancora intenso e la temperatura vicina allo zero ma le strade principali sono tutte percorribili dopo i disagi delle 24 ore passate.

La neve rimane sui tetti e ai margini di alcune vie. Dal centro storico appaiono imbiancate anche le colline intorno a

Perugia e sul fondovalle ha fatto capolino la nebbia. Un banco particolarmente compatto è quello che per buona parte della giornata ha fatto la siua comparsa tra Perugia, il folignate e Assisi, con il monte Subasio e le cime dell'Appennino imbiancate sullo sfondo: uno scenario assolutamente suggestivo.