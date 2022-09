Giovedì 1 Settembre 2022, 09:00

Martedì pomeriggio i poliziotti del posto di polizia “Centro Storico” hanno fermato e arrestato un giovane che è stato trovato in possesso di 20 involucri termosaldati di sostanza stupefacente, si trattava di cocaina. L’arresto, spiega una nota della questura, è stato possibile grazie alla versatilità e alla dinamicità delle nuove bici in dotazione ai poliziotti, che consentono agli agenti di raggiungere agilmente anche i vicoli più stretti e difficili da vigilare con le auto di servizio. Un’opzione di intervento quanto mai efficace che permette agli agenti di muoversi con rapidità e di rispondere al meglio alle segnalazioni dei cittadini anche nelle zone più difficili da raggiungere del centro storico.

L’operazione è scattata intorno alle sei del pomeriggio quando, i poliziotti hanno effettuato una perlustrazione della zona di Porta Pesa e in particolare in via Alinda Bonacci Brunamonti dove, negli ultimi tempi, erano state notate delle persone sospette. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato e identificato un giovane che, fin da subito, si è mostrato insofferente e nervoso al controllo. Dagli accertamenti, infatti, è emerso che lo stesso aveva precedenti in materia di stupefacenti. Per questo motivo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo. Infatti, all’interno della tasca dei pantaloni, i poliziotti hanno scovato venti involucri in cellophane termosaldato con la cocaina e 75 euro in contanti. All’interno del marsupio, inoltre, sono stati trovati 285 euro in contanti, una tessera sanitaria intestata a una ragazza e un cellulare.

Sentito in merito al possesso del denaro, il 22enne non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Terminati i controlli, è stato accompagnato in Questura per le attività di rito. Al termine delle procedure di identificazione, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per il reato di ricettazione. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Perugia – Capanne. Il denaro, lo stupefacente e lo smartphone sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura per ulteriori indagini.