Venerdì 12 Maggio 2023, 07:15

PERUGIA - Un parcheggio nel degrado, un’area lastricata danneggiata al punto «che è stata anche causa di alcune rovinose cadute da parte di anziani» e giochi per bambini rimossi ma mai sostituiti. Torna sotto i riflettori, con la discussione di un ordine del giorno messo sul piatto dai consiglieri Pd Francesco Zuccherini e Sarah Bistocchi, già impegnati sull’argomento da luglio 2022, la necessità di interventi di riqualificazione del quartiere di Sant’Erminio. A soffrire in particolare sono la zona del circolo Arci e della bocciofila, due realtà «che sono sempre state molto attive, senza subire alcun tipo di flessione, svolgendo moltissime attività sociali, dalle feste paesane alle attività estive» e che «ancora oggi contraddistinguono il profilo delle associazioni presenti». Ma nonostante l’impegno delle realtà associative, grazie alle quali è anche partito il progetto Portineria, nella zona «sono presenti ancora numerose criticità». Ieri in commissione Assetto del territorio è stato fatto il punto sui problemi e sulla necessità di interventi, sottolineati anche da alcuni rappresentanti del territorio come Alberto Mastroforti, presidente del circolo Arci Sant’Erminio, Sergio Poggianti, presidente della Bocciofila Sant’Erminio e Silvia Rondoni, presidente regionale Arci.

Sul fronte delle criticità, è emersa quella del parcheggio adiacente le strutture, definito pericoloso. Intervento sui punti, l’assessore Otello Numerini riguardo al parcheggio ha spiegato che «presenta avvallamenti causati anche dalle radici di pini e in tal caso potrebbe essere inevitabile un rinnovo del patrimonio arboreo». Lì la semplice fresatura «potrebbe portare a risultati di durata limitata». Sarà un sopralluogo con tecnici al seguito a dare maggiori indicazioni su come procedere. Intanto c’è un’apertura per i giochi, la cui installazione «si può prendere in considerazione». A sottolineare la necessità di interventi, secondo Bistocchi e Zuccherini, c’è anche il fatto che, come accaduto durante l’ultima tornata elettorale per il referendum, l’area di Sant’Erminio potrebbe essere utilizzata anche in futuro come seggio elettorale.