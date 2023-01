Perugia, anziana si perde con l'auto. Ricerche nella notte

Ricerche a Perugia da mercoledì sera da parte dei vigili del fuoco che stanno cercando una donna di 82 anni che si è persa alla guida della propria auto. L'allarme da parte dei familiari è arrivato ai carabinieri alle dieci e mezza. Si sono attivate le squadre dei vigill del fuoco del distaccamento di corso Cavour. Fino a ora hanno dato esito negativo anche con i tentivi di la localizzazione del telefonino. Da questa mattina all'alba sul posto delle ricerche l'Unità comando locale dei vigili del fuoco per coordinare il lavoro delle squadre impegnate nell'operazione. La donna non è tornata a acasa dopo essersi recata in farmacia in via dei Filosofi.