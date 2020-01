Perugia, anziana sbattuta a terra e ferita da un giovane tunisino

PERUGIA - Butta a terra e ferisce l'anziana di 84 anni che ha denunciato ai carabinieri l'accupazione abusiva del sua garage. L'uomo è stato arrestato dai militari dell'Arma con l'accusa di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e per aver fornito false generalità. I carabinieri però hanno dovuto faticare non poco per avere ragione del ventenne extracomunitario che, nel darsi alla fuga, ha gettato a terra la donn ache aveva chiamato le forze dellì'ordine perché il giovane aveva occupato abusivamente il suo garage a Ponte San Giovanni. L'anziana è finita in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Il ventene extracomunitario ha anche aggredito i carabinieri che erano intervenuti dopo la chimata dell'anziana.



