Sabato 14 Gennaio 2023, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09:41

Istigazione al suicidio e abbandono di incapace: queste le ipotesi di reato formulate dal sostituto procuratore Mario Formisano e per le quali è stata disposta l’autopsia sul corpo della signora Annamaria, l’ anziana morta nella notte tra lunedì e martedì scorso a seguito delle ferite causate dalla caduta nella casa in cui viveva con alcuni familiari nella zona di Colombella.

Secondo quanto si apprende, il fascicolo è a carico di ignoti con la famiglia della donna parte offesa.

Un’autopsia, che verrà condotta a partire dalle 8.30 dal medico legale Luca Tomassini, che sarà decisiva dunque per chiudere il cerchio su una vicenda drammatica soprattutto per come si è configurata, con la novantenne arrivata ferita e ancora viva all’ospedale Santa Maria della misericordia e morta nel reparto di terapia intensiva dopo che i medici del pronto soccorso avevano rilevato quelle che la procura ha definito «incongruenze» tra la gravi ferite riscontrate e il racconto dei familiari.

A quel punto era scattata una segnalazione alla procura, con una visita medico legale di conferma delle gravi ferite e l’ipotesi che la donna fosse caduta da un’altezza maggiore rispetto ai pochi centimetri del giardino indicati dai familiari. Gli accertamenti della squadra mobile sul posto avevano evidenziato una finestra aperta a un’altezza compatibile con le ferite ritrovate sul corpo della donna, con i familiari che avevano ammesso di non averci fatto immediatamente caso.