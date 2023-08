Mercoledì 30 Agosto 2023, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 08:51

Ci risiamo. Chi vive a ridosso del parco di Sant’Anna e apre le finestre su quel pezzo di verde a due passi dal centro, si trova a dover fare i conti ancora con i ragazzini scatenati.

L’ultimo episodio colpisce una residente che un paio di mattine fa si è ritrovata in una situazione che dire spiacevole è poco. Sul parabrezza dell’auto qualcuno aveva spalmato con un foglio di giornale degli escrementi umani.

La donna ha chiesto aiuto ad alcuni vicini per ripulire l’auto. Episodio assurdo che fa il paio con quanto accaduto a un’altra signora che vive in zona: a inizio estate si è ritrovata il cofano dell’auto, nuova di zecca, tutto abbozzato. Evidentemente i balordi della notte avevano pensato bene di farci sopra un balletto. Cofano cambiato, denuncia ai carabinieri e auto che da quella notte finisce puntualmente in garage.

«La situazione è difficile e complessa-spiega Francesco Belardi di Filosofi...Amo, l’associazione che era anche scesa in strada per trovare un punto di incontro con i ragazzini terribili-serve una strategia, servono atti giuridici che fermino questa situazione. È tutta l’estate che ogni notte c’è chiasso, confusione che sfociano anche in atti vandalici. L’ultimo quello dell’auto imbrattata. Una cosa assurda. Preoccupa questo vandalismo strisciante da parte dei giovani».

Arrivano verso mezzanotte, a volte anche più tardi. E a volte il trambusto va avanti fino alle cinque del mattino. Berardi lancia un’idea: «Perché, visto che il Comune riduce l’illuminazione sulla pubblica via per risparmiare, non si prova a fare una cosa simile al parco? Magari si dissuade chi si muove a gruppi per fare solo confusione». Si ricordano i falò che sono diventati incendi, un tavolo dato alle fiamme, l’arrivo dei vigili del fuoco, la rabbia e la paura. C’è anche chi, a Filosofi...Amo, ha lanciato un’altra idea: dotare il parco di tavoli da ping-pong in cemento come si trovano al percorso verde di Pian di Massiano, magari mettendoci quel tipo di giochi va al parco chi ha altre intenzioni rispetto a chi sguazza nel caos.

Un residente raccontata: «Sono due i gruppi di ragazzini. Uno arriva da San Sisto, in sella agli scooter. Non c’è stato verso di fermarli. Non si fermano davanti a nulla. Con quelli lì è impossibile parlare. Per noi ogni notte che arriva è un inferno». Eppure, fa di conto un’altra residente, da una decina di giorni il fenomeno sembra meno evidente. Poi però c’è stato lo sfregio all’auto con gli escrementi e allora sono tornare la rabbia e la paura.

Giusto un mese fa aveva fatto scalpore lo sfogo via social dell’avvocato Francesco Gatti. Quelle parole erano e sono quelle dei residenti che si trovano a vivere un’estate da incubo: «Anche questa notte un gruppetto di 10-15 ragazzetti, con motorini sgassanti e modi da bulli, ha tenuto in ostaggio il quartiere dalle 1 alle 4....Anche io sono testimone impotente di questo scempio.

In quell’occasione Gatti raccontò quanto successo la notte tra il 20 e il 21 luglio: «Sono io, lo ammetto pubblicamente, che ho chiamato i vigili del fuoco. Era caldissimo e le fiamme erano alte metri. Poteva prendere fuoco tutto...Così credetemi non si può andare avanti. Il parco è un luogo di tutti, il riposo è patrimonio di ciascuno di noi». L’appello dei cittadini era quello di una presenza sul posto per evitare il ripetersi di simili episodi. Si erano mossi Comune e delle forze dell’ordine per i controlli. Ma l’episodio dell’auto sfregiata in quel modo alza di nuovo la tensione dopo un’estate difficile e complicata.