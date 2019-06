Perugia-Ancona, altro blocco a Valfabbrica

PERUGIA - A partire dalle 7 di martedì, sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” saranno eseguiti interventi di ripristino della pavimentazione propedeutici alla sostituzione (e non è la prima volta) di alcuni giunti di dilatazione sui viadotti tra Valfabbrica e Casacastalda. Per consentire i lavori, informa l'Anas, il tratto sarà chiuso in direzione Perugia nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 giugno. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato con uscita obbligatoria allo svincolo di Cascastalda e rientro a Valfabbrica. A seguire, dalle 18 di mercoledì 19 alle 18 di venerdì 21 il tratto sarà chiuso in direzione Ancona. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato con uscita obbligatoria a Valfabbrica e rientro a Casacastalda. Nella settimana successiva saranno eseguiti gli interventi di sostituzione dei giunti.

