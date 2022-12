Lunedì 5 Dicembre 2022, 09:17

È iniziata la promozione per la diretta su Rai1, il 31 dicembre, della trasmissione L’Anno che Verrà a Perugia. Per tutta la notte, piazza IV Novembre accompagnerà migliaia di italiani che attenderanno, guardando la televisione, il conto alla rovescia per dare il benvenuto al 2023.

Ieri, corso Vannucci ma anche la Galleria Nazionale dell’Umbria, hanno fatto da sfondo ai video promozionali che serviranno a lanciare il grande evento del 31. A invitare a guardare la diretta, Emanuela Aureli, attrice, imitatrice e coach di Tale e Quale Show che accompagnerà sul palco Amadeus. Una coppia artistica già collaudata l’anno scorso quando la diretta di Rai1 si svolse dalle Acciaierie di Terni. Dopo Sanremo, infatti, L’Anno che verrà è una delle trasmissione più seguite. Sarà un vero e proprio show con musica, performance, comicità grazie al contributo di tanti artisti del mondo della musica e dello spettacolo. Ancora bocche cucite sul cast della lunga nottata in piazza IV Novembre, anche se si vociferano i nomi della grande e intramontabile musica italiana, come Gianni Morandi e, forse, c’è chi potrebbe aver tirato fuori il nome di Albano. E, secondo a quanto si trapela, ci sarebbe spazio anche per alcuni artisti più seguiti tra i giovanissimi.