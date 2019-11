PERUGIA - Allerta furti, scattano i super controlli. Nelle ultime ore, i carabinieri hanno intensificato la presenza nella zona nord e dei Ponti dove sono stati segnalati furti in serie da qualche giorno.



Novanta le persone controllate, lungo le strade e anche all'interno degli otto esercizi commerciali in cui i carabinieri hanno svolto accertamenti. Al termine dei quali sono scattate le manette per un un 24enne con l'accusa di inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora. Ancora, un altro giovane di 23 anni è stato denunciato per ricettazione mentre sono 11 le contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA