Perugia, allarme freddo: Il Comune apre ricovero per i senzatetto

PERUGIA- Il Comune si muove in favore dei senzatetto. In considerazione del perdurare nei prossimi giorni delle avverse condizioni atmosferiche, con temperature in alcuni casi al di sotto dello zero, l’amministrazione comunale di Perugia ha emesso l’ordinanza con cui si dispone l’apertura della struttura di via Romana per il ricovero delle persone senza fissa dimora. L'apertura è prevista fino al 30 gennaio dalle otto di sera alle dieci del mattino. In caso di neve il ricovero di via Romana sarà aperto per tutte le 24 ore. A chi cercherà riparo nella struttura verranno garantiti pasti caldi e generi di primo conforto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA