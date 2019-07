PERUGIA - Un albero è caduto sabato pomeriggio in via del Favarone e ha dannegiato un'auto in sosta. Danni anche alla pubblica illuminazione e ad alcuni conttaori del gas. Sul posto, per mettere in siurezza la zona, sono intevenuti i vigili del fuoco e anche la polizia municipale che ha gestito il traffico bnell'area interssato dalla caduta dell'albero. © RIPRODUZIONE RISERVATA