PERUGIA - «È andata bene, il ramo si è spezzato quando non c’era nessuno nei paraggi…». Così un cittadino ha raccontato l’episodio della caduta di un grosso ramo, quasi un albero sano viste le dimensioni, avvenuta ieri nell’area del centro servizi Grocco di via della Pallotta. L’episodio, stando al racconto di alcuni utenti che hanno segnalato quanto successo al Messaggero, si è verificato di prima mattina, appunto in un momento in cui il via vai di persone è ridottissimo e sono poche le auto in sosta. L’albero in questione, uno dei tanti pini presenti nell’area, si trova a ridosso della struttura e del parco giochi per i bambini. Vista la molteplicità di servizi che vengono erogati nella struttura, l’area esterna è sempre molto frequentata da pazienti e parenti, così come dal personale sanitario. Come detto però, vista l’ora, non c’era nessuno nell’area dove è caduto il gigantesco ramo di pino. Qualche disagio c’è comunque stato. Si è infatti reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per sgomberare l’area.

Momentaneamente la parte più grossa del ramo è stata spostata a pochi metri, a margine della zona di parcheggio, altro punto dolente dell’area esterna del Grocco. Chi ha segnalato l’episodio, fa anche un quadro della situazione relativa a viabilità interna e stato di salute del parcheggio. Tra dossi e buche «la situazione non è buona, eppure si parla di un centro importante per la città». In particolare la zona di parcheggio fra i pini, proprio alle spalle del parco giochi sfiorato dalla caduta (il ramo pare aver centrato solamente una staccionata), risulta compromessa a causa delle radici degli alberi che hanno reso irregolare il piano. La speranza di chi frequenta l’area è, manco a dirlo, che scatti un piano di riqualificazione. Anche perché, come spiegato da alcuni residenti della zona, tanti si recano lì anche solamente per una passeggiata visto che si tratta di una zona centrale con un bel parco attrezzato. Sul fronte degli alberi l’episodio di ieri evidenzia, di conseguenza, anche la necessità di interventi di manutenzione sulle chiome. La caduta potrebbe essere stata causata dal forte vento che in questi giorni, allargando la lente a tutto il territorio, impegna i vigili del fuoco in numerosi interventi.