In sala operatoria gli trovano un ago nei polmoni: Vincenzo muore a 40 anni, indagati medici e infermieri

PERUGIA Un giallo ancora tutto da scrivere. Un giallo in cui di certo c’è solo l’inizio e il finale. Eccolo: Vincenzo Bosco, 40 anni di Nocera Umbra, lo scorso 22 aprile entra in sala operatoria nel reparto di Otorinolaringoiatria per sottoporsi a un intervento alla gola. Quattro giorni dopo, il 26 aprile, muore in Rianimazione. Nel mezzo c’è un’inchiesta aperta dalla procura e che vede sei indagati. Nel mezzo c’è un’inchiesta aperta dalla procura e che vede sei indagati. Le accuse a vario titolo sono quelle di omicidio colposo e lesioni. Un atto dovuto, finalizzato a stabilire con la massima esattezza cosa sia avvenuto e che permetterà ai quattro medici (due otorini e due anestesisti) e due infermieri di poter nominare i periti di parte per l’autopsia che verrà svolta nella giornata di giovedì dal medico legale, Massimo Lancia.

L’INTERVENTO

Altro elemento certo è quello relativo all’intervento, che a quanto si apprende non è mai iniziato. Appena arrivato in sala operatoria, infatti, gli anestesisti si sono resi conto che il paziente non era in grado di subire un intervento in quanto mostrava delle evidenti difficoltà respiratorie.

A quel punto sono partiti tutti gli accertamenti del caso per stabilire il motivo di quelle difficoltà ed ecco emergere un corpo estraneo nei polmoni del quarantenne, che a ulteriori approfondimenti è risultato essere un ago di due centimetri.

A quel punto l’intervento ha subito uno stop definitivo, con l’ago che è stato estratto e l’uomo è stato immediatamente portato nel reparto di Rianimazione dove, dopo quattro giorni, è morto nella giornata di martedì scorso.

Una volta informato, il sostituto procuratore di turno ha disposto il sequestro di tutti gli atti relativi al ricovero e all’operazione del quarantenne e iscritto nel registro degli indagati i quattro medici e i due infermieri.

Un atto dovuto, va ancora sottolineato, dal momento che al momento non ci sono evidenze relative non solo alle cause di morte ma anche a quando effettivamente questo ago sia finito nei polmoni del quarantenne. Il sospetto anzi è che l’uomo possa essere arrivato in ospedale con il corpo estraneo nei polmoni.

Una tragedia su cui chiaramente anche i familiari vogliono comprensibilmente vederci più chiaro, tanto che hanno sporto denuncia dopo la notizia del decesso del quarantenne.

Ora all’autopsia il compito di stabilire come sia sopraggiunta la morte.