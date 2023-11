Martedì 7 Novembre 2023, 08:40

PERUGIA - Agguato all'alba. Con la droga tra i possibili moventi. Proprio come per la sanguinosa lite scoppiata domenica pomeriggio alla stazione di Santa Maria degli Angeli, ma in questo caso la situazione appare decisamente più complessa dal momento che appare come una specie di regolamento di conti.

L'allarme scatta alle cinque del mattino di ieri, lunedì: in un'abitazione di Ponte Felcino, due persone fanno irruzione e pestano l'uomo che ci vive. Poi la fuga. Sul posto arrivano poco dopo non solo l'ambulanza del 118 per le prime cure, ma anche la polizia. L'uomo viene portato all'ospedale Santa Maria della misericordia, mentre gli investigatori della squadra mobile (diretti da Gianluca Boiano) iniziano tutti gli accertamenti del caso. Nel corso della giornata vengono ricostruiti alcuni passaggi. Inizialmente si era sparsa la voce del possibile uso di un coltello nel corso dell'aggressione, invece nel tardo pomeriggio la questura parlerà più genericamente di un pestaggio con un «corpo contundente». Ma c'è di più. La vittima è un tunisino di 44 anni e, stando a quanto riscontrato dalla squadra mobile, gli aggressori sono due suoi connazionali. La fedina penale dell'aggredito non è certo immacolata, dal momento che spiccano precedenti per spaccio ma anche per furto e reati contro la persona.

Insomma, appare evidente come non si possa escludere che l'irruzione nella casa e la successiva aggressione possano essere ricondotte a un qualche regolamento di conti nel mondo del traffico e dello spaccio di droga. Ma è chiaro come il condizionale sia d'obbligo in questo momento, con gli investigatori della Mobile al lavoro sotto il coordinamento della procura della Repubblica per arrivare a stabilire con esattezza le cause del pestaggio.

Di certo c'è che in poche ore e a non molti chilometri di distanza si sono avute due aggressioni originate con molta probabilità dalla droga e che hanno avuto come conseguenza il ricovero in ospedale delle vittime. L'altra aggressione si è registrata nel pomeriggio di domenica alla stazione di Santa Maria degli Angeli, dove un uomo è stato colpito al collo da un altro con un paio di piccole forbici. L'aggredito è stato immediatamente soccorso e poi portato al Santa Maria della misericordia, mentre l'aggressore è stato bloccato dai carabinieri di Assisi (diretti dal capitano Vittorio Jervolino) e portato in caserma. Anche in questo caso, la violenza molto probabilmente è da ricondurre a motivi legati alla droga dal momento che i due soggetti sono conosciuti proprio in questo ambito.