Addio a Luciano Gaucci, il vulcano che trascinò il Perugia alla grandezza

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La notizia ha colto di sorpresa e gettato nello sconforto l’intera comunità cittadina e i tifosi, nessuno escluso. All’età di 81 anni si è spento nella lontana Santo Domingo l’ex presidente del Perugia Luciano Gaucci, cui sono legati gli ultimi anni della serie A e più in generale un periodo leggendario della storia biancorossa. La notizia è stata confermata dal figlio Riccardo nel pomeriggio di ieri.Gauccione, come lo chiamano i tifosi, era da tempo malato e viveva lontano dall’Italia dopo avere superato tutti i guai giudiziari seguiti al fallimento della società nel 2004. Indimenticabili i giorni del suo arrivo, il 7 novembre del 1991 quando - forte dei trascorsi da vicepresidente della Roma e da magnate dell’ippica, proprietario del mitico Tony Bin -seppe creare in città un entusiasmo probabilmente irripetibile e con gli anni trascinare il Perugia fino alle vette della serie A e dell’Europa.A Perugia come presidente e patron è rimasto con i figli Alessandro e Riccardo per 14 anni marchiando a fuoco la storia biancorossa dopo gli anni ruggenti dell’era D’Attoma. Vulcanico, irascibile, pittoresco ma dotato di una umanità e di una generosità ai limiti dell’incredibile, Gaucci rimarrà nella storia del calcio italiano per i risultati e per episodi indimenticabili legati al suo essere personaggio e alla sua capacità di creare attenzione e di fare discutere.