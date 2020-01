Perugia, abbandona la figlia di quattro mesi: «Non ce la faccio più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una storia di disperazione e profondo disagio. Una storia che vede sfortunata protagonista una bimba di pochi mesi. Abbandonata dalla madre in un centro di accoglienza per minori della zona di Perugia. La bimba sta bene, ed è ovviamente questa la cosa più importante. E ora scatta la corsa a trovare chi possa subito assicurarle un futuro felice.L’allarme è scattato domenica mattina. Una donna è arrivata in taxi all'esterno della struttura lasciando la piccola agli operatori. Attivata subito la procedura di soccorso: sono intervenuti polizia e assistenti sociali, ed è stato disposto l’immediato trasferimento della piccola in ospedale per tutti gli accertamenti del caso svolti nella clinica di Pediatria, diretta dal professor Giuseppe Di Cara. Secondo quanto si apprende, dopo essere stata visitata e averne riscontrato la buona salute, la piccola è stata dimessa e affidata ai servizisociali inattesa di essere data in affido. Il tutto è avvenuto in stretto coordinamento con la Procura dei minori, che ha seguito l’evolversi della situazione.È intanto scattata la denuncia nei confrontidella madre, di nazionalità straniera, la cui storia di disagio era evidentemente conosciuta agli operatori sociali e la cui identificazione è stata dunque immediata. Sempre stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, infatti, la piccola sarebbe nata nel mese di agosto e dunque la madre ormai da diversi mesi vivrebbe una situazione di profonda difficoltà sfociata nell’abbandono all'alba di domenica.