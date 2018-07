PERUGIA - A Ponte San Giovanni, nella tarda serata di martedì, una pattuglia della volante si avvicinava per un controllo a un magrebino. Alla vista della pattuglia l’uomo si dava alla fuga ma, dopo un breve inseguimento veniva caturato.

Dal controllo risultava che l’uomo, un cittadino tunisino di 41 anni, non solo era in possesso di una piccola quantità di droga, ma su di lui pendeva un ordine di carcerazione: doveva scontare dieci mesi di carcere.

L'uomo è stato arresttao e anche denunciato per per detenzione di sostanza stupefacente, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.





Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



