Perugia, a Fontivegge rivogliono il poliziotto di quartiere

PERUGIA - Una settimana infinita. Con un omicidio sotto casa, il senso di insicurezza nuovamente alle stelle e poi misure importanti per riportare la situazione alla calma. È stata la settimana della gente di Fontivegge dalla notte tra sabato e domenica scorsa, quando le coltellate date da un tunisino a un connazionale per questioni di cocaina e vecchie ruggini e l’aggressione a una guardia giurata (tutto nel giro di poche ore) hanno fatto ripiombare l’intera zona intorno alla stazione nell’incubo delle battaglie tra gang dello spaccio.Un disagio che non è stato preso sottogamba, tutt’altro. Immediata la reazione delle istituzioni con presidi mobili di controllo notturno.Fin dalla serata di mercoledì, dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Claudio Sgaraglia per il pomeriggio di martedì scorso e che aveva come argomento principale proprio la situazione a Fontivegge, sono iniziati i presidi mobili di controllo da parte delle forze dell’ordine sotto il coordinamento della questura.Controlli che vanno avanti per tutta la serata e buona parte della notte, con pattuglie di volta in volta di polizia, carabinieri e finanza che girano per la zona e svolgono una importantissima opera di prevenzione. «La loro presenza è apprezzata da tutti e fa stare tutti più sicuri» è il commento dopo qualche giorno di controlli da parte di chi nella zona della stazione ci vive e lavora. Grande apprezzamento insomma per i controlli notturni dal momento che la situazione sembra subito essere tornata più tranquilla «e anche la presenza degli spacciatori - fa notare qualche altro residente - sembra essersi in queste sere decisamente diradata». Una presenza che sicuramente non si è estinta, dal momento che proprio nella zona della stazione sarebbero una cinquantina i pusher in attività e che per stanare i quali sono necessarie ovviamente approfondite attività di indagine, ma che di certo con questa prima misura ha avuto già un freno importante.Una misura che tutti sanno non può essere unica e definitiva. La grande questione sul tavolo resta quella del posto fisso di polizia, che il sindaco Romizi nel Comitato di martedì ha ufficialmente chiesto al prefetto ricordando anche le oltre 1400 firme raccolte dal gruppo “ Fontivegge insieme” per averlo, la cui fattibilità è allo studio. Intanto proprio dalla gente di Fontivegge arriva una proposta: «Ripristiniamo poliziotti e carabinieri di quartiere. Con la loro presenza quotidiana, il loro parlare con la gente e i commercianti, il loro conoscere la realtà e il loro intervenire rapido erano stati in passato molto importanti».