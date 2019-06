PERUGIA - Un uomo di 63 anni è morto giovedì sera al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia in seguito alle ferite riportate in uno scontro tra due auto avvenuto a Ponte Valleceppi. Due auto si sono scontrate lungo via Arno. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia municipale. Subito le condizioni dell'uomo erano apparse particolarmente gravi ai primi soccorritori. © RIPRODUZIONE RISERVATA