Perugia, a 18 anni si ribalta con l'auto: ragazza ferita

PERUGIA - Una ragazza di 18 anni è rimasta ferita sabato all'alba in un incidente stradale che si è verificato a Ponte San Giovanni in via Ponte Vecchio non lontano dal complesso sportivo degli "Ornari". La giovane automobilista ha perso il controllo dell'auto forse a causa di un colpo di sonno. Ha riportao ferite che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA