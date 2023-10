Domenica 22 Ottobre 2023, 06:30

PERUGIA - Sono già più di duecento le persone che hanno sottoscritto la nuova petizione lanciata da Alvaro Lanfaloni (Ginkgo Biloba) per chiedere «di restituire ai cittadini, in tempi brevi, la pineta di Ponte Felcino». La raccolta firme è attiva nella piattaforma on-line change.org ed è stata avviata ad un anno esatto dalla chiusura dell’area, disposta dal Comune per ragioni di sicurezza connessa alla tenuta degli alberi presenti. «Da allora si è solo abbattuto qualche pino e la pineta continua ad essere chiusa. Chiediamo, come Associazione Ginkgo Perugia, che si portino avanti in breve tempo le cure dovute, affinché la pineta venga restituita ai cittadini. La pineta è identitaria di Ponte Felcino e di tutta Perugia e deve rimanere con le piante di pino domestico e non sostituita, come si teme, con piante di specie diversa». Proprio di fronte alla pineta, come già riportato ieri su queste colonne, il gruppo ambientalista ha organizzato un sit in previsto per il 18 novembre. Intanto i cittadini continuano a tenere alta l’attenzione. Tra l’altro proprio in queste ore a palazzo dei Priori si sta discutendo sul regolamento della Consulta del Verde, uno strumento fortemente voluto dall’associazionismo cittadino. Sarà quella la “sede” che permetterà alle realtà ambientaliste di poter dire la propria opinione sui progetti connessi al verde urbano. Intanto, come detto, c’è grande attesa per il futuro della pineta. Il Messaggero nei giorni scorsi ha fatto il punto con l’assessore comunale all’Ambiente, Otello Numerini. Si sta muovendo un gruppo di lavoro composto anche da esperti dei Dipartimenti di Agraria e Ingegneria, più qualche agronomo esterno, oltre che addetti dell’ente. «A breve partiranno gli studi, finanziati con circa 30mila euro. Abbiamo chiesto questi ulteriori approfondimenti, che potrebbero iniziare a novembre, per capire lo stato di ogni pianta. Allora avremo una situazione chiara al punto da capire come muoversi». L’auspicio del Comune «è che gran parte della stessa pineta possa rimanere». Saranno però solo gli studi, allargati anche all’analisi del suolo, a dire come ci si potrà muovere in fatto di specie delle nuove alberature. Su questo punto tantissime associazioni e singoli cittadini si sono espressi sottolineando l’importanza del mantenimento dell’identità della pineta, da non intaccare con l’introduzione di nuove specie di piante. Riguardo gli interventi, seppure su Ponte Felcino sia ancora tutto da definire, c’è di certo che ci sono quantomeno risorse da utilizzare. Lo scorso maggio la giunta aveva approvato un progetto per interventi di manutenzione straordinaria per Bosco didattico, pineta di Ponte Valleceppi e quella di Ponte Felcino. Gli studi degli esperti indicheranno la strada da imboccare per arrivare alla riapertura in sicurezza.