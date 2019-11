Perugia, malori a scuola: studenti spruzzano spray al peperoncino

PERUGIA - Sette studenti del liceo Pieralli sono ricoverati in ospedale dopo aver accusato disturbi respiratori e disturbi agli occhi. Secondo quando reso noto dall'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia nel corridoi di piazzale Anna Frank, verso mezzogiorno di lunedì, sarebbero state spruzzate sostante irritanti da parte di altri studenti, forse spray al peperoncino Sul posto 3 ambulanze del 118. Le condizioni degli studenti ricoverati non sono gravi (sono entrati in Pronto soccorso in codice verde) e al momento si trovano in osservazione. Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA