Perseguitava l'amico mentre era ai domiciliari. Arrestato dai carabinieri

AMELIA - Nonostante fosse ai domiciliari ha minacciato e perseguitato un amico con cui aveva avuto un diverbio.

Dopo la denuncia dell'uomo, un pregiudicato di 38 anni nato a Foggia ma domiciliato a Narni, per evasione, minaccia aggravata e atti persecutori è arrivato il provvedimento della corte d'appello di Bari e per lui è scattato il trasferimento in carcere. Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri ed è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Perugia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, bara tra i rifiuti: ispezione della Asl che propone la... VIOLENZA IN FAMIGLIA Terni, botte alla moglie per anni: allontanato da casa

I carabinieri di Amelia sono stati impegnati a bloccare le gesta di un 29enne nigeriano, pregiudicato, clandestino in Italia. Fermato per un controllo di fronte ad un supermercato ha opposto resistenza ai militari e si è abbassato i pantaloni di fronte alle tante persone presenti. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, atti osceni e soggiorno illegale in Italia e poi accompagnato in questura per le operazioni di espulsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA