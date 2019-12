Ieri mattina un equipaggio della Squadra Volante ha tratto in arresto un pensionato di 68 anni residente a Terni per maltrattamenti nei confronti della compagna che abita in una palazzina a ridosso del centro. L’uomo, già denunciato dalla donna nei giorni precedenti, si è recato nuovamente presso la sua abitazione e ha iniziato a minacciarla tentando di entrare in casa. La donna ha subito chiamato il 113 ed una volante che si trovava nelle immediate vicinanze è intervenuta prima che l’uomo potesse mettere in atto qualsivoglia violenza fisica. Accompagnato in Questura è stato avvisato il magistrato di turno Dott. Marco Stramaglia e stante le reiterate condotte dell’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, questa mattina verrà giudicato con rito per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA