I soldi ci sono ma vanno messi a disposizione. In che modo? Convocando una Conferenza unificata. La proposta arriva dal presidente dell’Anci Antonio Decaro che ha scritto una lettera al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, alla ministra Erika Stefani e al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini per chiedere che sia affrontato il tema del bando periferie stoppato dal Milleproroghe. Gli occhi sono puntati sulla norma utilizzata per ripartire le risorse, «i cui effetti hanno validamente continuato a prodursi e gli enti beneficiari hanno proseguito gli adempimenti previsti dalle convenzioni sottoscritte con la Presidenza del Consiglio dei ministri», scrive il presidente Decaro. L’obiettivo è cercare di fare chiarezza sulla disponibilità delle risorse e di «sanare» i passaggi burocratici mancanti. Decaro fa notare in particolare che il bando periferie è già stato oggetto della conferenza unificata, il 14 aprile 2016, in relazione al Dpcm 25 maggio 2015 con il bando per la presentazione delle proposte progettuali.

L’eventuale errore normativo provocato da un mancato passaggio con le Regioni – secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018 - riguarderebbe al massimo 800 milioni del fondo per lo sviluppo e la coesione e non tutta la quota pari a 1.6 miliardi. Se per questi 800 milioni è stato saltato un passaggio e tuttavia non è giunta alcuna comunicazione ai responsabili dei progetti, tra cui Terni, circa uno stop dell’iter per ragioni di copertura, «significa che si è ritenuto il problema sanabile», scrive Decaro. La soluzione è in una Conferenza unificata dedicata, come già accaduto per il trasporto pubblico.

Venerdì 10 Agosto 2018



