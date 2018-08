«Esprimo sconcerto per l’approvazione di un emendamento al decreto milleproroghe, che rimanda di due anni i finanziamenti di 3,8 miliardi di euro al “piano periferie”», così il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi commenta lo stop al bando periferie che rischia di travolgere numerosi investimenti su Terni. «Il governo centrale - prosegue Nevi - rischia di compromettere seriamente l’azione dei Comuni interessati dal provvedimento, che vedrebbero azzerati i progetti avviati per il rilancio di aree strategiche da un punto di vista sociale e culturale. A risentirne sarebbe soprattutto la città di Terni, non potendo poi contare su altre fonti di finanziamento in quanto la nuova amministrazione ha ereditato il Comune in dissesto finanziario».

«Da parte mia, annuncio di aver già dato mandato all’ufficio legislativo di Forza Italia di presentare un emendamento cassativo di questa scellerata norma, nella speranza che il Governo - conclude Nevi - si comporti diversamente da quanto fatto sul decreto terremoto e sul decreto dignità, che non è stato possibile emendare».

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA