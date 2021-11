Pericolo truffe, la campagna di Associazione Seniores Enel per tutelare gli anziani

TERNI Enel contro le truffe per cui viene utilizzato il proprio marchio. Il target, naturalmente, sono gli anziani, i più presi di mira. La campagna del Gruppo Enel coinvolgerà attivamente sul territorio gli Spazi dedicati in Toscana e in Umbria; il 19 novembre è toccato a Terni, ma l’iniziativa coinvolgerà anche altri luoghi del territorio, circa 25. Per la campagna sono stati pensati un tour e un gadget. Anche all’incontro dello Spazio di via Turati, è emerso che le soluzioni per contrastare il pericolo truffe sono essenzialmente due: creare punti di contatto con la popolazione anziana, puntando sull’informazione, e mantenere un canale dedicato per la terza età. Sono intervenuti il responsabile Spazi Enel diretti Umbria Attilio Infantino, la team leader dello Spazio Enel Rita Scarabottini, con le collaboratrici ed i collaboratori del punto ternano, il presidente Anse Toscana e Umbria Enzo Severini ed il responsabile nucleo Anse Umbria Domenico Patacca. La parola chiave, dunque, è contatto; anche per questo, l’associazione ricorda che i locali di Terni in via Turati 22/h sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 15.30, solo in mattinata nei giovedì.

