«Perché è scoppiata la guerra?». A scuola una lezione di educazione civica dedicata alla pace

PERUGIA - «È scoppiata la guerra in Ucraina. Cosa sta succedendo? Com'è potuto accadere? Ma noi, che possiamo fare?». Oltre 200 scuole italiane parteciperanno venerdì 11 marzo dalle 9 alle 10 ad un'ora di educazione civica sulla guerra in Ucraina. Un incontro di approfondimento per leggere il tempo presente e prepararci al futuro, a cura della Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Alle domande degli studenti risponderanno su Youtube: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico del Liceo "Attilio Bertolucci", coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; Marco Mascia, Cattedra Unesco Diritti Umani, Democrazia e Pace; Antonio Papisca dell'Università di Padova; Flavio Lotti, coordinatorie della Marcia Perugia Assisi. L'incontro è pensato per gli studenti delle Scuole Secondarie di II

Grado. La registrazione dell'incontro resterà disponibile sul canale YouTube “La mia scuola per la pace”.