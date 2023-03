Per tre giorni con il festival "Vette in vista" Terni diventa la capitale della montagna

Terni, città di pianura, per tre giorni l’anno diventa capitale della montagna con il festival Vette in Vista. La presentazione della tredicesima edizione - organizzata dall’associazione Stefano Zavka e dal Cai di Terni, con la collaborazione della Fondazione Carit, del Comune di Terni e del Trento Film Festival - si è tenuta nella sala consigliare di Palazzo Spada. «Torniamo due anni dopo il covid - ha spiegato Rita Mirimao, presidente dell’associazione Stefano Zavka - e abbiamo deciso di rifare la stessa formula: tre giorni molto fitti, molto intensi e mi auguro anche molto belli. Noi ce l'abbiamo messa tutta, come quando si va in montagna ci si mette tutta la buona volontà e la voglia di arrivare, forse non a qualche vetta però per lo meno di arrivarci vicino». Il cartellone, in programma dal 10 al 12 marzo negli spazi museali del Caos e del multisala The Space, è vario e articolato con proiezioni di film «ci siamo rivolti sia alla cineteca del Cai che al Trento Film Festival per avere dei filmati di buona fattura e soprattutto molto recenti», presentazioni di libri, appuntamenti con i protagonisti di un alpinismo alternativo ed originale. È il caso, venerdì dalle ore 21.30, di Giorgia Felicetti «è una ragazza di 23 anni veramente brava, particolare, che ha deciso che la fatica e la montagna sono il suo modo di vivere. È una sci alpinista, ha fatto parte della nazionale di scialpinismo raggiungendo anche buone vette e prendendo dei premi a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto ha una grande passione, quella di andare a riscoprire le antiche vie percorse da alpinisti famosi tanti anni fa. Oggi c'è un alpinismo mordi e fuggi, cioè arrivi sotto la parete senza tanto soffrire, invece ci sono delle pareti dove bisogna arrivare con un avvicinamento molto complesso e molto difficile. Giorgia Felicetti ripercorre le antiche vie con metodi moderni, ma senza comunque ferire la parete più di tanto». Sabato, sempre dalle ore 21.30, sarà la volta del climb-rocker Nicolas Favresse «è un alpinista belga dissacrante sotto certi aspetti. Non è l'alpinista degli 8000 metri, non è l'alpinista delle grandi spedizioni, ma è l’alpinista che cerca di arrivare a pareti inviolate, esplorazioni in posti abbastanza isolati. Però ha anche una passione che è la musica, quindi porta con sé la sua chitarra e in parete la suona. È un alpinista molto particolare, molto bravo, sa bene le sue cose però sa anche divertirsi e questo è un modo che ci piace molto dell'andare in montagna: non solo la sofferenza, ma anche il divertimento perché l'inutile è bello e a volte fa bene al fisico e allo spirito». Vette in Vista non trascura i temi urgenti della salvaguardia ambientale. ‘PuliAmo, RispettiAmo, RicicliAmo’ è il tema dell’incontro-dibattito di domenica alle ore 16 in cui, partendo dalle immagini di due cortometraggi, si ragionerà sull’impatto delle piccole-grandi azioni individuali che ciascuno può mettere in campo con comportamenti virtuosi e rispettosi. Infine la musica con il Coro Terra Majura della sezione Cai di Terni e ‘La Montagna degna di Nota’ con Fabio Menichini alla fisarmonica e Roberto Andreutti alle percussioni. «La nostra manifestazione anche quest'anno è all'insegna di una grande serietà, ma anche di un po’ divertimento perché se non si abbina l'uno con l'altro poi ci si annoia Insomma Quindi è bene ritemprare il fisico, ma anche lo spirito». In conclusione l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli ha annunciato che a breve sarà intitolata a Stefano Zavka, alpinista ternano disperso sul K2 nel 2007, una parte di Lungonera.