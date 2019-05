I medici del pronto soccorso di Terni hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco di Terni per togliere un anello in acciaio dal dito appena fratturato di un ternano di 50 anni, che si era presentato poco prima dopo una banale caduta. Cosa che i medici, causa gonfiore del dito, non riuscivano a fare. Cosìì ci hannopensato i vigili che hanno tagliato e quindi rimosso l’anello consentendo così agli stessi medici di procedere con le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA