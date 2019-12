© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’avvicinarsi del Natale l’Amministrazione rilancia l’iniziativa “Regala un albero alla tua città” ed invita i cittadini a fare un dono alternativo ai propri cari, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità del contesto urbano.Nel 2019 è stato realizzato un sito apposito per promuovere delle donazioni del verde urbano quale elemento non solo di arredo ambientale, ma anche di memoria e di testimonianza degli affetti. Il sito dà informazioni a tutta la cittadinanza sull'andamento delle donazioni e più in generale delle piantumazioni mettendo in risalto le specie impiantate e i loro contributo al contrasto all'inquinamento cittadino.Nel sito ogni donatore può riscontrare gli effetti della sua generosità avendo precise informazioni sulla specie che ha acquistato, iniziando dal posizionamento e dalle caratteristiche vegetali.Il sito custodisce la memoria delle dediche e fornisce tutti gli strumenti per dar luogo a nuovi atti di generosità nei confronti dell'ambiente e della città.