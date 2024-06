Mercoledì 5 Giugno 2024, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 23:55

Le notizie certe ancora non arrivano, in compenso impazzano le ipotesi. Nell'attesa che il direttore sportivo Stefano Capozucca comunichi al presidente Nicola Guida cosa intende fare, cominciano a circolare i primi nomi. Di possibili direttori sportivi che prendano il posto di quello attuale, ma anche di possibili candidati al posto in panchina da allenatore della squadra che dovrà giocare in serie C. Nel primo caso si avanza (o si auspica) anche tra i tifosi qualche illustre ritorno, da Vittorio Cozzella a Danilo Pagni. Nel secondo, invece, negli ambienti calcistici in generale si mormora qualche nome, partendo da quelli di Leonardo Semplici e Christian Bucchi e arrivando persino a quello, ad oggi solo molto suggestivo, di Ezio Capuano.

Per ordine. Capitolo direttore sportivo. I giorni passano e tra Guida e Capozucca non arriva il chiarimento. Dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Ma le quotazioni della permanenza di Capozucca a Terni sembrano calare col passare del tempo. Il direttore sportivo biellese, ogni giorno che trascorre, si allontana da Terni. Salvo colpi di scena, in via della Bardesca potrebbero trovarsi presto nella condizione di cercarne un altro. Tastando il polso della piazza, piacerebbe a molti il ritorno di Danilo Pagni, così come tanti vedrebbero di ottimo grado quello di Vittorio Cozzella. Pagni è al momento in attesa di una chiamata da qualcuno. Ci sono già delle società che starebbero pensando a lui, ma avrebbe estimatori anche nella Ternana. Sarebbe un Pagni-ter, visto che era già stato diesse rossoverde in altri due cicli, entrambi piuttosto brevi. Cozzella è direttore generale della Casertana. Il 30 giugno, però, gli scade il contratto. Come Pagni, è un altro che conosce la piazza, essendo stato prima calciatore rossoverde e poi direttore sportivo per ben sette anni nella gestione Longarini. Una terza ipotesi sarebbe quella di una possibile soluzione da affidare alle scelte del direttore generale operativo Giuseppe D'Aniello. Appare invece difficile un ritorno di Luca Leone, tecnicamente escluso da questioni burocratiche.

Che sia un Capozucca sorprendentemente ancora in sella, o che sia uno nuovo, al direttore sportivo spetterà la scelta dell'allenatore. Un diesse sicuro ancora non c'è, eppure alla Ternana vengono accostati già i primi profili. Fa già parlare tanti tifosi il nome di Ezio Capuano. Un tecnico che avrebbe stima e considerazione da qualcuno in società, ma che ha ancora due anni di contratto con il Taranto. Lui, lì, è un beniamino dei tifosi, soprattutto dopo la qualificazione ai playoff di questa stagione. Sull'allenatore salernitano ci sono anche altre società, tra le quali il Foggia. Un altro nome da tenere d'occhio è Leonardo Semplici. Ad oggi è senza squadra, ma è pronto a ricominciare a lavorare in qualunque categoria professionistica, purché con un progetto che lo stimoli. Attenzione anche a Christian Bucchi. Lui, a Terni, ci è già stato da calciatore, è un altro in attesa di ricominciare ad allenare con un progetto tecnico preciso e avrebbe pure un legame di amicizia con D'Aniello. Presto per fare nomi? Probabilmente, sì. Ma girano principalmente perché le attese certezze, ancora, non arrivano.