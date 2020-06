Per la Ternana, amichevole di lusso contro la Lazio a Formello

Pronta una supersfida amichevole, per la Ternana, in preparazione della Coppa Italia di serie C e dei playoff della Lega Pro. Sabato 20 giugno, a Formello, i rossoverdi sfidano una squadra di vertice della serie A, la Lazio di mister Simone Inzaghi, pronta a ricominciare con il campionato di serie A e anche a contendere alla Juventus e all'Inter lo scudetto. Ad anticipare la cosa, tramite social media, è stato il presidente della Ternana, Stefano Bandeccchi, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. «Sarà un modo per testare le nostre possibilità e sputare un po' di anima», ha spiegato il numero uno dei rossoverdi, il quale poi ha aggiunto: «Ringrazio anticipatamente la Lazio, per questo invito. Io spero che saremo all'altezza del nostro ruolo. Sicuramente, per noi sarà un grande momento di calcio, per permetterci di prepararci nella maniera migliore in vista delle tante finali che dovremo fare». Il riferimento a queste sfide non è solamente legato alla finale secca di coppa in programma il 27 giugno a Cesena, ma anche alle partite dei playoff di Lega Pro che vedranno impegnata anche la formazione rossoverde nell'appendice del campionato di serie C che dovrà portare a sancire la quarta neopromossa in serie B da aggiungere alle già ammesse Monza, Vicenza e Reggina. Le gare dei playoff, infatti, così come stabilto dalla Lega pro e dalla Federcalcio dopo il consiglio federale dell'8 giugno 2020, saranno tutte giocate in gara secca, dal primo turno fino alla finalissima. Per i rossoverdi, l'amichevole contro la Lazio rappresenterà intanto la prima partita contro un'avversaria dopo il lockdown. Sarà, in ogni modo, un test importante per entrambe le squadre: per la formazione umbra in vista dell'assalto al trofeo e alla serie B attraverso i playoff, per la Lazio in vista della ripresa imminente del campionato di serie A e dell'obiettivo della vittoria del tricolore.

