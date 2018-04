di Simone Lini

FOLIGNO - A una giornata dal termine in serie D la sconfitta a Castelvetro, manda il Trestina a rischio playout.



Risultati: Castelvetro-S. Trestina 2-0, Fiorenzuola-Sansepolcro 2-1, Forlì-Mezzolara 3-0, Pianese-A. Montevarchi 4-1, Rimini-Correggese 2-1, Sammaurese-Lentigione 0-1, Sangiovannese-Colligiana 1-0, Sasso Marconi-Romagna Centro 1-1, Tuttocuoio-V. Carpaneto 0-0 ,Villabiagio-Imolese 0-0



Classifica: Rimini 77 Imolese 70 Forlì 64 Fiorenzuola 63 Sangiovannese 61 Pianese 58 Lentigione 57 Villabiagio 56 Montevarchi 55 Sammaurese 53 R.Centro 51 Carpaneto 44 Sasso Marconi 44 Tuttocuoio 39 Castelvetro 38 Trestina 38 Mezzolara 35 Correggese 32 Sansepolcro 30 Colligiana 29



Tempo di verdetti in Eccellenza. Bastia promosso in D, Cannara, San Sisto e Subasio ai playoff; Massa Martana, Castel del Piano, Trasimeno e Petrignano ai playout e Ventinella retrocesso.



Risultati: Angelana-Ventinella 3-1, Bastia-Pontevalleceppi 3-1, Castel del Piano-Massa Martana 0-0, Lama-Narnese 1-0, Petrignano-Subasio 2-2, San Sisto-Cannara 0-1, Trasimeno-Orvietana 0-0, V.oluntas Spoleto-Fontanellebranca 2-3.



Classifica: Bastia 61, Cannara 60, San Sisto 54, Subasio 53, Angelana 45, Narnese 41, Pontevalleceppi 40, Voluntas Spoleto 39, Lama 37, Fontanellebranca 37, Orvietana 36, Massa Martana 36, Castel del Piano 35 ,Trasimeno 27, Petrignano 27, Ventinella 23.



Nel girone A della Promozione Pontevecchio promossa, Gualdo Casacastalda, Pievese, Ellera, Casa del Diavolo ai playoff; Marra, San Secondo, Pietralunghese, Agello ai playout, Tuoro retrocesso.



Risultati: Agello-Montone 0-0, Ellera-Piccione 2-1, Marra-Pontevecchio 0-1, Pianello-Mdl San Secondo 3-1, Pietralunghese-Tavernelle 4-0, Pievese-Casa del Diavolo 2-0, S. Pila-Corciano 2-2, Tuoro-Gualdo Casacastalda 1-3,



Classifica: Pontevecchio 59, Gualdo Casacastalda 57, Pievese 57, Ellera 54 ,Casa del Diavolo 53, Tavernelle 43, Piccione 42, Montone 42, Corciano 42 S.Pila 41 ,Pianello 41, Marra 38, MDL San Secondo 31 ,Pietralunghese 31, Agello 13 Tuoro 11.



Nel girone B della Promozione il Foligno primo con il record di 80 punti, la Ducato in attesa dello spareggio con l’altro girone per l’Eccellenza. Todi, Clitunno, Olympia Thyrus e Oratorio S.G. Bosco ai playout, Cascia retrocesso.



Risultati: Assisi-Ducato 2-0, Cascia-Atletico Orte 2-3, Clitunno-San Venanzo 2-1, Giove-O. Thyrus 2-3 ,Montefranco-Todi 0-0, Nestor-Campitello 0-0, Nuova Gualdo Bastardo-Foligno 1-2, Viole-Oratorio S.G. Bosco 3-2.



Classifica: Foligno 80, Ducato 67, San Venanzo 47, Giove 44, Viole 44, Nuova Gualdo Bastardo 39 ,Nestor 38, Assisi 38, Atletico Orte 38, Campitello 37, Montefranco 37, Todi 36, Clitunno 36, O. Thyrus 33, Oratorio S.G. Bosco, 29 Cascia 16.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23



