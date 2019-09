© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via un progetto innovativo di Coping Power, tutto dedicato ai più piccoli, chiamato «Supereroi Crescono», che partirà nei prossimi giorni. Stiamo parlando di un’iniziativa basata su studi nell’ambito della neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva, per aiutare i bambini e le loro famiglie nella gestione dell’aggressività, l’impulsività e la rabbia, che, non a caso, si svolgerà presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva della Usl Umbria 2 del professor Augusto Pasini. Il protocollo Coping Power Program, di cui è stata dimostrata l’efficacia, rivolto a bambini e genitori, è curato dalle psicologhe Federica Citarei e Federica Codini e coordinato dalla dottoressa Silvia Pilardi. Si tratta di un percorso articolato in trentadue incontri settimanali per i bambini, che dovranno essere di età compresa tra i 7 e i 14 anni, come prevede il protocollo, mentre parallelamente i progressi dei bambini saranno affiancati dai 16 appuntamenti bisettimanali per i genitori. Importante sarà anche la collaborazione delle insegnanti di chi parteciperà, per precisare obiettivi e indirizzare i risultati nella giusta direzione, spiega la Usl in una nota.