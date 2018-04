Per il diritto al lavoro 200 insegnanti dell'Umbria ricorrono alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

di Giovanni Camirri

PERUGIA - Graduatorie ad esaurimento, la lotta di 200 insegnati umbri per il posto di lavoro, in possesso del diploma magistrale, diventa ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ed è il primo del genere che parte a livello nazionale. 200 insegnati con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, dopo un lungo iter processuale sia innanzi al Tar che al Consiglio di Stato per i profili attinenti alla giurisdizione, erano stati finalmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e dell’infanzia. Graduatorie cui non erano stati in precedenza ammessi sulla base dei decreti ministeriali. Dopo un lungo iter processuale sia innanzi al Tar che al Consiglio di Stato per i profili attinenti la giurisdizione, con diverse ordinanze rese in questi giorni che hanno accolto le domande di sospensione dei decreti ministeriali, i ricorrenti erano stati finalmente inseriti all’interno delle suddette graduatorie. Rispetto a questa vicenda l’Avvocatura dello Stato ha impugnato tutto davanti al Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria che ha di fatto “tagliato” su scala nazionale le posizioni di quasi 50mila diplomati magistrali, tra i quali ci sono i 200 umbri. Alla luce di ciò gli avvocati Marco Mariani, Umberto Tarara e Marco Paoli che seguono sin dalle prime battute le sorti dei 200 hanno deciso di depositare ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Da Foligno, dove gli avvocati hanno il loro studio, è partito il primo ricorso di questo genere su scala nazionale. Ricorso ruota intorno alla tutela del diritto al lavoro che riguarda, quindi, anche le istanze dei 200 diplomati magistrali che chiedono semplicemente il rispetto della loro attività lavorativa che viene svolta con dignità e competenza e che, come era stato già in precedenza valutato attraverso i ricorsi presentati negli anni poteva esser svolta in seno alla cosiddette Gae, e cioè le graduatorie ad esaurimento. Ora si dovrà attendere il pronunciamento sull’accoglimento del ricorso e, se accolto, la successiva discussione e il relativo pronunciamento. Gli avvocati Mariani, Tarara e Paoli hanno dettagliato nelle carte presentate tutti gli elementi che, secondo la linea difensiva, spiegano che i 200 umbri possono regolarmente svolgere il ruolo per il quale si sono formati.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA