Per Danilo Petrucci un esordio con un ottavo posto nel Mondiale Superbike

Sabato 25 Febbraio 2023, 22:54







Buona la prima per Danilo Petrucci nella sua prova di esordio valida per il Campionato Mondiale della Superbike che si è svolta nella notte tra venerdì e sabato in Australia. Il pilota ternano che nella Superpole, disputatasi in condizioni di pista asciutta, si era qualificato con il decimo tempo, in gara è restato a lungo a centro gruppo guidando con saggezza per evitare rischi sul circuito che era diventato bagnato per la pioggia che era caduta dopo le prove. Così Petrucci rimontava fino alla settima posizione, nella quale tagliava il traguardo, prima di venire penalizzato e retrocesso di una piazza all'ottavo posto, per un contatto con il francese Vierge nel corso di un duello aspro e combatutto dell'ultimo giro, che il ternano vinceva, ma per la Direzione della corsa in modo irregolare. "Sono contento di essere risultato il migliore pilota tra tutti gli esordienti in gara" ha dichiarato il pilota ternano a fine gara "ma adesso il mio impegno sarà massimale per migliorare ancora questo risultato". "Siamo contenti dell'esordio di Danilo - gli faceva eco il Team Principal di Barni Racing Team Marco Barnabò - perchè bisogna considerare che si è trovato a guidare la Ducati Panigale V4 con le gomme Pirelli per la prima volta assoluta in condizioni di pista bagnata". Danilo Petrucci sarà impegnato di nuovo in gara due alle 6 ore italiane della mattina di domenica, con diretta Tv su TV 8, e che verrà preceduta dalla Superpole in programma alle ore 3.