Per accedere a Narni Sotterranea obbligatoria la prenotazione, le mascherine ed i guanti

Riaprirà il prossimo sei giugno: Narni Sotterranea per quella data tornerà ad ospitare le centinaia di visitatori con tutte le misure di sicurezza richieste dai decreti.

“Le nostre visite saranno solo su prenotazione e con un minore numero di visitatori, spiegano dall’associazione culturale Subterranea, che ne cura la gestione, anche se gli orari saranno estesi per evitare un affollamento.”

I visitatori dovranno indossare obbligatoriamente mascherina e guanti. Il tempo di chiusura ha dato anche la possibilità di nuove ed importanti attrazioni: "Tutta questa trasformazione ha fatto si che la visita, soprattutto nella fase finale, sia ancora più emozionante del solito. Ma non vi sveliamo il segreto. Lo potrete scoprire anzi vivere, venendoci a visitare".